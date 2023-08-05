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19:35, 5 августа 2023Спорт

«Спартак» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Рубин» в матче РПЛ, Хесус Медина забил дебютный гол

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На 19-й минуте счет открыл полузащитник красно-белых Тео Бонгонда. На 39-й минуте счет сравнял хавбек Угучукву Иву. На 58-й минуте вывел «Спартак» вперед бывший игрок ЦСКА, полузащитник Хесус Медина, забив дебютный гол за команду. Преимущество команды на 67-й минуте увеличил хавбек Михаил Игнатов. Победный гол на 73-й минуте забил полузащитник Квинси Промес.

В параллельном матче екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:0. Голы забили полузащитник Андрей Егорычев и нападающий Алексей Каштанов (с пенальти).

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом» 11 августа. «Рубин» также в гостях сыграет с «Ростовом», а «Оренбург» примет «Краснодар» днем позднее.

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    Анастасия Борисова
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