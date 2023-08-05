Водолазы завершат обследование подвергшегося атаке ВСУ танкера до конца дня

Росморречфлот: обследование поврежденного ВСУ танкера завершится до конца дня

Обследование поврежденного Вооруженными силами Украины танкера «Сиг» завершится до конца дня, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в Telegram.

За это время водолазы обследуют подводную часть танкера. На основе этих мероприятий будет утвержден план восстановительных работ. Ремонт назначен на 6 августа.

Комментируя состояние судна, в Росморречфлоте сообщили, что танкер остается на плаву, вода внутрь корпуса не поступает, машинное отделение задраено. Загрязнения местности нет, подчеркнули там.

В ночь на 5 августа украинский надводный беспилотник атаковал российский танкер Сиг, вставший на якорь неподалеку от крымского берега. Корабль получил пробоину. На Украине намекнули на свою причастность к атаке.

После инцидента в Керченском проливе в ООН призвали стороны конфликта воздержаться от шагов, ведущих к дальнейшей эскалации. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил украинским властям за попытку устроить экологическую катастрофу в Черном море