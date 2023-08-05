Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:09, 5 августа 2023Россия

Водолазы завершат обследование подвергшегося атаке ВСУ танкера до конца дня

Росморречфлот: обследование поврежденного ВСУ танкера завершится до конца дня

Фото: Thesamphotography / Shutterstock / Fotodom

Обследование поврежденного Вооруженными силами Украины танкера «Сиг» завершится до конца дня, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в Telegram.

За это время водолазы обследуют подводную часть танкера. На основе этих мероприятий будет утвержден план восстановительных работ. Ремонт назначен на 6 августа.

Комментируя состояние судна, в Росморречфлоте сообщили, что танкер остается на плаву, вода внутрь корпуса не поступает, машинное отделение задраено. Загрязнения местности нет, подчеркнули там.

В ночь на 5 августа украинский надводный беспилотник атаковал российский танкер Сиг, вставший на якорь неподалеку от крымского берега. Корабль получил пробоину. На Украине намекнули на свою причастность к атаке.

После инцидента в Керченском проливе в ООН призвали стороны конфликта воздержаться от шагов, ведущих к дальнейшей эскалации. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил украинским властям за попытку устроить экологическую катастрофу в Черном море

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Истребитель Су-30 был поднят из-за обнаружения БПЛА США

    Водолазы завершат обследование подвергшегося атаке ВСУ танкера до конца дня

    В Госдуме призвали полностью заблокировать порты Украины

    Кристина Асмус показала результаты похудения

    Турция и Украина обсудили шаги для восстановления зерновой сделки

    В Суэцком канале затонул буксир после столкновения с танкером

    Матыцин оценил требование Украины дисквалифицировать российскую саблистку

    Москалькова прокомментировала выселение российских детей из отеля в Турции

    Скрывавшийся 11 лет преступник попался полиции из-за страсти к футболу

    Россиянин сделал своей возлюбленной предложение и утонул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости