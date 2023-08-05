Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:27, 5 августа 2023Мир

В ООН прокомментировали атаку украинского дрона на российский танкер

ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта на фоне атаки ВСУ на танкер РФ

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал атаку дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на танкер РФ в Керченском проливе. Всемирная организация призвала стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта на фоне инцидента, передает ТАСС.

В ООН отметили, что видели сообщения о произошедшем, однако не могут подтвердить атаку на судно. «Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — заявили представители организации.

В ночь на 5 августа украинской дрон атаковал танкер «Сиг». В результате российское судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии. Уточняется, что после нападения танкер остался на плаву.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на причастность Киева к атаке. По его словам, любое подобное происшествие с кораблями РФ или Крымским мостом является «абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу».

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    В Саудовской Аравии начались переговоры по Украине

    Терапевт предупредила об опасности избытка витамина D

    В России оценили идею разрешить женщинам в декрете работать дистанционно

    В российских городах отведут специальные зоны для полетов БПЛА

    Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в аварию

    Жители Подмосковья пожаловались на массовое нашествие крыс

    В ООН прокомментировали атаку украинского дрона на российский танкер

    В России оценили потребность в операторах дронов

    Бросившего гранату в машину возле «Москва-Сити» заключили в СИЗО

    В Молдавии оценили перспективы начала переговоров о вступлении в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости