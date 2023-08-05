В ООН прокомментировали атаку украинского дрона на российский танкер

ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта на фоне атаки ВСУ на танкер РФ

Официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал атаку дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на танкер РФ в Керченском проливе. Всемирная организация призвала стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта на фоне инцидента, передает ТАСС.

В ООН отметили, что видели сообщения о произошедшем, однако не могут подтвердить атаку на судно. «Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — заявили представители организации.

В ночь на 5 августа украинской дрон атаковал танкер «Сиг». В результате российское судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии. Уточняется, что после нападения танкер остался на плаву.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на причастность Киева к атаке. По его словам, любое подобное происшествие с кораблями РФ или Крымским мостом является «абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу».