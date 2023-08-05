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18:57, 5 августа 2023Спорт

Тренер рассказал об изменениях после прыжков на скакалке каждый день

Тренер Уитмер рассказал об изменениях после 100 000 прыжков на скакалке за месяц

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Дэн Уитмер рассказал об изменениях после прыжков на скакалке каждый день. Его слова приводит Men’s Health.

Тренер поставил себе цель: прыгнуть на скакалке 100 000 раз за месяц. Для этого ему необходимо было упражняться 40-45 минут каждый день. По его словам, уже в первые дни он осознал, что это будет непросто. Уитмер подчеркнул, что выполнение прыжков с правильной техникой делают занятия сложными.

Тренер рассказал, что после выработки привычки в отметку 50 000 прыжков они стали даваться ему с легкостью. По его мнению, если заниматься каждый день по пять минут, нагрузка становится в радость.

В апреле фитнес-модель Катрин Барк также назвала лучшие упражнения для стройности ног. Она заявила, что для проработки мышц ног отлично подойдут выпады, приседания, а также ягодичный мост.

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    Анастасия Борисова
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