Российские средства ПВО сбили 16 украинских дронов в зоне СВО

Средства ПВО перехватили за сутки 16 украинских дронов и 11 снарядов HIMARS

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 16 украинских беспилотников в зоне проведения спецоперации (СВО), об этом журналистам 6 августа сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что дроны были сбиты в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской области, а также близ Новой Каховки в Херсонской.

Кроме того, российская ПВО за это же время перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

Также 6 августа Минобороны сообщило, что ночью были нанесены удары по базам украинских войск в западных областях — Хмельницкой и Ровенской.