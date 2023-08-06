В Азербайджане загорелся национальный парк

На территории Гызылагаджского нацпарка в Азербайджане начался пожар

На территории Гызылагаджского национального парка на юге Азербайджана начался сильный пожар. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС страны.

«На горячую линию МЧС "112" поступила информация о возгорании на заросшей камышом территории Гызылагаджского национального парка в Нефтчалинском районе», — отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что на место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС и два вертолета авиационного отряда.

В конце июня сообщалось о пожаре в зоопарке в Ростове-на-Дону. По данным одного из местных Telegram-каналов, в месте возгорания проходил силовой кабель, что осложняло тушение.

Также было опубликовано видео с места пожара в зоопарке. На кадрах был виден густой черный дым, поднимающийся в небо над кронами деревьев. Кроме того, сообщалось об эвакуации животных из горящего зоопарка.