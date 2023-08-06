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15:11, 6 августа 2023Силовые структуры

Уроженца Украины осудили за сбор данных о Вооруженных силах России

В Белгородской области россиянину дали 12,6 года за госизмену в пользу Украины

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В Белгородской области за госизмену к 12 с половиной годам колонии строгого режима приговорили 45-летнего россиянина. Об этом в воскресенье, 6 августа сообщает Белгородский областной суд.

Как установил суд, уроженец Украины в интересах Службы безопасности Украины собирал данные о передвижении российской военной техники и военнослужащих по территории региона, а после передавал их помощью электронной связи. Осужденный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему минимально возможный срок, учтя смягчающие обстоятельства в виде наличия малолетнего ребенка.

В суде напомнили, что государственная измена относится к категории особо тяжких преступлений, наказание за которое предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал жителя Санкт-Петербурга Вячеслава Лутора по делу о госизмене и участии в террористической организации.

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    Владимир Седов
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