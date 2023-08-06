Уроженца Украины осудили за сбор данных о Вооруженных силах России

В Белгородской области россиянину дали 12,6 года за госизмену в пользу Украины

В Белгородской области за госизмену к 12 с половиной годам колонии строгого режима приговорили 45-летнего россиянина. Об этом в воскресенье, 6 августа сообщает Белгородский областной суд.

Как установил суд, уроженец Украины в интересах Службы безопасности Украины собирал данные о передвижении российской военной техники и военнослужащих по территории региона, а после передавал их помощью электронной связи. Осужденный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему минимально возможный срок, учтя смягчающие обстоятельства в виде наличия малолетнего ребенка.

В суде напомнили, что государственная измена относится к категории особо тяжких преступлений, наказание за которое предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал жителя Санкт-Петербурга Вячеслава Лутора по делу о госизмене и участии в террористической организации.