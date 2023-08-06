В США обвинили Блинкена в лицемерии

Грин назвала лицемерием заявления Блинкена о Навальном на фоне суда над Трампом

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что слова главы Госдепартамента США Энтони Блинкена по приговору Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) являются проявлением чрезмерного лицемерия на фоне судебного преследования против бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News, пишет РИА Новости.

Блинкен выступил с критикой после того, как 4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. По его словам, Соединенные Штаты решительно осуждают приговор Навального «по политически мотивированным обвинениям».

«Объем лицемерия является чрезмерно высоким… министерство юстиции [США] прямо сейчас ведет президентскую кампанию 2024 года», — сказала Грин. По ее мнению, единственное, на что способна нынешняя американская администрация, — это «порочить имя Трампа».

В июле в Барнауле осудили бывшего координатора штаба Навального в этом городе Вадима Останина. Суд приговорил его к девяти годам в колонии общего режима. После отбытия срока ему запрещено выезжать за пределы Бийска Алтайского края и менять место жительства в течение двух лет без согласия госорганов, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.