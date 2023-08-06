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09:11, 6 августа 2023Экономика

Белоусов заявил о готовности России к старту беспилотной отрасли

Белоусов заявил о готовности России к развитию беспилотной отрасли

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Россия готова к официальному запуску отрасли беспилотных авиационных систем. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

По его словам, готовность к старту новой отрасли показал проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023».

«У нас практически вся линейка, можно сказать, за исключением отдельных компонентов, а уж если говорить о линейке самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная», — отметил Белоусов. Он также добавил, что некоторые образцы превышают мировые достижения.

В конце июня правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем.

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