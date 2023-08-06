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10:23, 6 августа 2023Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Как сообщили «Ленте.ру» в оборонном ведомстве, атаку вел экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Украинский бронетранспортер был уничтожен прямым попаданием управляемой ракеты.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на запорожском направлении. Атака велась с помощью разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав Донецкой и Луганской народной республик о помощи.

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    Варвара Родикова
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