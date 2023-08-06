Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Как сообщили «Ленте.ру» в оборонном ведомстве, атаку вел экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Украинский бронетранспортер был уничтожен прямым попаданием управляемой ракеты.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на запорожском направлении. Атака велась с помощью разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав Донецкой и Луганской народной республик о помощи.