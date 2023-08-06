Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 6 августа 2023Мир

В Японии избежали упоминания виновного в бомбардировке Хиросимы

Премьер Японии Кисида и мэр Хиросимы Мацуи в своей речи не упомянули США
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи во время выступления на церемонии по случаю 78-й годовщины ядерной бомбардировки не стали называть виновного в трагедии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в прошлые годы японские официальные лица также избегали упоминания США как страны, ответственной за атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже предпочел не упоминать Соединенные Штаты. В своем послании, посвященном ядерной бомбардировке Хиросимы, он призвал мировое сообщество провести ядерное разоружение.

В мае президент США Джо Байден посетил мемориальный музей мира в Хиросиме, посвященный американским атомным бомбардировкам. Оставляя запись в книге посетителей, политик не принес извинений, но подчеркнул необходимость избавления мира от ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В речи о Хиросиме генсек ООН не упомянул разбомбившую город страну

    Российские военные уничтожили порядка 100 украинских боевиков

    Российская авиация уничтожила пункты дислокации двух бригад ВСУ

    В Японии избежали упоминания виновного в бомбардировке Хиросимы

    В России три населенных пункта отрезало от транспортного сообщения из-за дождей

    Москвичи вспомнили стоимость мороженого в ГУМе времен СССР

    Воздушная тревога в Киевской области объявлена второй раз за ночь

    Новый вид древнего червя назвали в честь червя из «Дюны»

    В США назвали Украину выгребной ямой

    Генсек ООН заявил о бьющих «барабанах ядерной войны»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости