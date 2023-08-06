В Японии избежали упоминания виновного в бомбардировке Хиросимы

Премьер Японии Кисида и мэр Хиросимы Мацуи в своей речи не упомянули США

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи во время выступления на церемонии по случаю 78-й годовщины ядерной бомбардировки не стали называть виновного в трагедии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в прошлые годы японские официальные лица также избегали упоминания США как страны, ответственной за атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже предпочел не упоминать Соединенные Штаты. В своем послании, посвященном ядерной бомбардировке Хиросимы, он призвал мировое сообщество провести ядерное разоружение.

В мае президент США Джо Байден посетил мемориальный музей мира в Хиросиме, посвященный американским атомным бомбардировкам. Оставляя запись в книге посетителей, политик не принес извинений, но подчеркнул необходимость избавления мира от ядерного оружия.