Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:05, 6 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Хмельницком

«Укринформ»: взрывы прозвучали в Хмельницком в ночь на 6 августа

Серия взрывов прозвучала в городе Хмельницком в ночь на 6 августа. Об этом сообщает агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировгорадской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Ранее сообщалось о том, что взрывы произошли в Харьковской области Украины. Других подробностей произошедшего не приводилось. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму отреагировали на объявление Украиной угрозы в портах России

    Ким Чен Ын прибыл на завод по производству беспилотников

    Стало известно о взрывах в Хмельницком

    Стало известно о планах США провести новую военную операцию в Сирии

    Москвичи раскрыли места отдыха своей мечты

    Сенатор рассказал о планах российских войск пойти в наступление

    На Украине объяснили атаку гражданских судов со стороны Киева

    Раскрыта площадь пожара в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами

    За неделю жара в Москве побила два температурных рекорда

    В Германии призвали прекратить поставки оружия на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости