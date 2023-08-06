Стало известно о взрывах в Хмельницком

«Укринформ»: взрывы прозвучали в Хмельницком в ночь на 6 августа

Серия взрывов прозвучала в городе Хмельницком в ночь на 6 августа. Об этом сообщает агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировгорадской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Ранее сообщалось о том, что взрывы произошли в Харьковской области Украины. Других подробностей произошедшего не приводилось. Информации о разрушениях и пострадавших нет.