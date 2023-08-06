В ДНР наградили остановивших атаку колонны ВСУ танкистов

Врио главы ДНР Пушилин наградил экипаж танка, остановившего атаку колонны ВСУ

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин наградил звездами Героев ДНР экипаж танка «Алеша», который остановил атаку колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Наградил, как обещал, героический экипаж танка "Алеша", который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники. Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил золотую звезду Героя Донецкой Народной Республики», — заявил Пушилин.

Кроме того, глава республики присвоил звание Героя ДНР командиру дивизии генерал-майору Игорю Кузьменкову.

Ранее на видео попал бой танка-одиночки против колонны ВСУ из двух танков и пяти бронемашин. Ролик был снят в первые дни украинского контрнаступления на запорожском направлении под Новодаровкой.

По словам командира танка с позывным Ласка, вести бой помог подоспевший огонь российской артиллерии. Экипажу удалось остановить движение колонны. Позже министр обороны России Сергей Шойгу представил танкистов к награде.