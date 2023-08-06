Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ возле города Запорожье

Минобороны отчиталось об уничтожении склада вооружения ВСУ в районе Запорожья

В районе города Запорожье вооруженными силами РФ уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го корпуса вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, удар наносился артиллерией и оперативно-тактической и армейской авиацией по подразделениям ВСУ. В результате на аэродроме города Запорожье уничтожена авиатехника ВСУ. Огнем вооруженных сил РФ нанесено поражение 136 артиллерийским подразделениям противника. Также удары по живой силе и технике ВСУ были нанесены в 145 районах.