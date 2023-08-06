Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 6 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ возле города Запорожье

Минобороны отчиталось об уничтожении склада вооружения ВСУ в районе Запорожья

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В районе города Запорожье вооруженными силами РФ уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го корпуса вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, удар наносился артиллерией и оперативно-тактической и армейской авиацией по подразделениям ВСУ. В результате на аэродроме города Запорожье уничтожена авиатехника ВСУ. Огнем вооруженных сил РФ нанесено поражение 136 артиллерийским подразделениям противника. Также удары по живой силе и технике ВСУ были нанесены в 145 районах.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин заявил о попытке прорыва на Москву беспилотника

    Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ возле города Запорожье

    Вор сознался в краже спустя два года из-за угрызений совести

    Зеленский заявил о новых кадровых чистках в рамках борьбы с коррупцией

    Российские средства ПВО сбили 16 украинских дронов в зоне СВО

    Минобороны заявило об улучшении тактического положения на купянском направлении

    Минобороны сообщило об ударах по базам ВСУ на западе Украины

    Ремонт поврежденного танкера «Сиг» отложили из-за непогоды

    Неймар приблизился к возвращению в «Барселону»

    Назван самый высокооплачиваемый игрок КХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости