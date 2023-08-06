В Германии выступили за сохранение взаимопонимания с Россией

Тино Хрупалла: необходимо поддерживать взаимопонимание ФРГ с Россией

Сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла заявил, что ФРГ необходимо поддерживать взаимопонимание с Россией, несмотря на конфликт на Украине. Также страны должны стремиться к мирному разрешению украинского кризиса, отметил политик в интервью телеканалу ZDF.

«Я тем не менее считаю правильным, чтобы данное взаимопонимание ни смотря ни на что поддерживалось — особенно в такие дни. Выступать за мир не может быть ошибкой», — подчеркнул он.

Хрупалла также отметил, что у Германии должны быть национальные интересы, которые не обязаны совпадать с целеполаганиями России или США. По мнению политика, мир переходит из фазы однополярного в многополярный порядок.

Ранее сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что немецкое правительство должно придерживаться нейтралитета и прекратить поставлять оружие на Украину.

По словам депутата, члены партии АдГ не поддерживают оказание военной помощи Киеву и выступают за урегулирование конфликта путем переговоров.