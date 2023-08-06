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04:54, 6 августа 2023Россия

В России три населенных пункта отрезало от транспортного сообщения из-за дождей

В Приморье населенные пункты отрезало от транспортного сообщения из-за дождей

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В результате сильных дождей в Приморском крае три населенных пункта остались без транспортного сообщения. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

Из-за непогоды в семи муниципалитетах Приморья наблюдаются множественные переливы длиной 20-50 метров и глубиной до одного метра. По состоянию на утро воскресенья, 6 августа, в регионе отрезаны населенные пункты Садовое, Муравейка, Фурманово. При этом во многих районах края вода продолжает прибывать.

Также легковой транспорт не может проехать в Дальнереченском районе на 78 км автодороги Дальнереченск — Ариадное

В Красноармейском округе из-за переливов легковушкам трудно проехать на 3 км дороги Лукьяновка — Новополтавка, а также на 6 км дороги Новопокровка — Ромны — Завитая. Также возможность проезда ограничена в Анучинском муниципальном округе и на подъезде к селу Еловка.

В Ольгинском муниципальном округе на 25 км дороги 300 километр — Фурманово из-за перелива длиной 328 метров нет проезда для всех видов транспорта.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в Приморском крае рухнул мост с проезжавшим по нему автомобилем. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 4 августа, на 6 км автомобильной дороги «Подъезд к селу Иннокентьевка».

Сильные дожди обрушились на регион 3 августа. В результате в некоторых районах региона выпало более 20 миллиметров осадков. Из-за сложных погодных условий на объездной трассе Владивостока ввели ограничения для движения транспорта. Во Владивостоке открыли ливневые канализации, на данный момент вода успевает сходить.

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    Екатерина Подвигина
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