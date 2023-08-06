Площадь пожара в подмосковном Дмитрове увеличилась до тысячи квадратных метров

Площадь пожара в подмосковном Дмитрове увеличилась с 500 метров до тысячи квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На данный момент площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что горит административное здание, огонь тушат почти 70 человек. О пострадавших не сообщалось.

Возгорание в поселке Синьково было замечено около 13:00. Пожар сняли на видео — на кадрах заметны клубы густого черного дыма, который валит из объятого пламенем помещения.