Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 6 августа 2023Россия

Площадь пожара в подмосковном Дмитрове увеличилась

Площадь пожара в подмосковном Дмитрове увеличилась до тысячи квадратных метров

Фото: Alexander Piragis / Shutterstock / Fotodom

Площадь пожара в подмосковном Дмитрове увеличилась с 500 метров до тысячи квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На данный момент площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что горит административное здание, огонь тушат почти 70 человек. О пострадавших не сообщалось.

Возгорание в поселке Синьково было замечено около 13:00. Пожар сняли на видео — на кадрах заметны клубы густого черного дыма, который валит из объятого пламенем помещения.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на жестокое избиение участника СВО

    Уроженца Украины осудили за сбор данных о Вооруженных силах России

    Площадь пожара в подмосковном Дмитрове увеличилась

    Около пляжа в Севастополе заметили мину

    Сильный пожар в Подмосковье попал на видео

    Госпитализирован 100-летний ветеран сцены Большого театра

    Ладу Дэнс перевели в частную клинику после ДТП

    На Украине захотели запретить мужчинам выезд из страны на три года

    Экс-морпех ВС США заявил о крахе ВСУ по итогу контрнаступления

    Крупный пожар в подмосковном Дмитрове показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости