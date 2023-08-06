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20:12, 6 августа 2023Силовые структуры

На российскую учительницу завели дело за чат «юные травокуры» и разврат

Российская учительница отправляла ученикам интимные фото и стала фигурантом дела

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Забайкальском крае в отношении учительницы географии завели уголовное дело о развратных действиях. Об этом в воскресенье, 6 августа, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, женщина попала в поле зрения правоохранительных органов после создания чата «юные травокуры» в одной из социальных сетей, куда она пригласила двух школьников, которым периодически отправляла фотографии интимного характера. Ранее 43-летняя женщина уже была судима за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Теперь ей грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Пензе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Таджикистана, который совратил ученицу девятого класса городской гимназии.

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    Владимир Седов
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