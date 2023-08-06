Офицер НАТО назвал заросли на юге Украины препятствием для ВСУ

Офицер НАТО Атламазоглу обвинил заросли на юге в медленном продвижении ВСУ

Плотные заросли на юге Украины и в Донбассе стали препятствием для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в колонке для издания 19FortyFive.

«На кадрах боевых действий можно увидеть, как украинские военные наступают на противопехотные мины, потому что не видят их из-за зарослей», — уточнил Атламазоглу.

Он добавил, что российские военнослужащие умело обороняются, сдерживая продвижение украинских войск.

Ранее американский бригадный генерал в отставке Марк Киммитт заявил, что отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ обусловлено качеством российских укреплений. По его мнению, причиной, по которой контрнаступление на южном фронте происходит медленно, являются «20 километров ада» оборонительных линий.

