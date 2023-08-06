Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 6 августа 2023Мир

Офицер НАТО назвал заросли на юге Украины препятствием для ВСУ

Офицер НАТО Атламазоглу обвинил заросли на юге в медленном продвижении ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Unsplash

Плотные заросли на юге Украины и в Донбассе стали препятствием для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в колонке для издания 19FortyFive.

«На кадрах боевых действий можно увидеть, как украинские военные наступают на противопехотные мины, потому что не видят их из-за зарослей», — уточнил Атламазоглу.

Он добавил, что российские военнослужащие умело обороняются, сдерживая продвижение украинских войск.

Ранее американский бригадный генерал в отставке Марк Киммитт заявил, что отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ обусловлено качеством российских укреплений. По его мнению, причиной, по которой контрнаступление на южном фронте происходит медленно, являются «20 километров ада» оборонительных линий.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Нитка нефтепровода «Дружба» отключена из-за утечки в Польше

    Стало известно об атаке ВСУ на восемь российских сел за день

    Дотла сгоревший Lamborghini в центре Москвы попал на видео

    Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

    Власти Харькова заявили об утреннем обстреле города

    Буффон вернулся в сборную Италии

    Офицер НАТО назвал заросли на юге Украины препятствием для ВСУ

    В России создадут концепцию закона о связи космоса с системой управления дронами

    Захарова отреагировала на установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве

    Ладу Дэнс экстренно доставили на вертолете в больницу после аварии в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости