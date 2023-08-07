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17:11, 7 августа 2023Мир

В Китае рассказали о содержании разговора Ван И с Лавровым

Глава КНР Ван И в разговоре с Лавровым назвал Россию и Китай надежными друзьями
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что важнейшая задача Москвы и Пекина — «реализация консенсуса» местных лидеров и развитие отношений. Об этом говорится на сайте МИД КНР.

Ван И рассказал Лаврову, что китайская сторона «сохранит независимую позицию» по украинскому конфликту и будет активно предлагать Москве и Киеву сесть за стол переговоров. Пекин в очередной раз выступил за мирное урегулирование. Кроме того, китайский министр назвал китайскую и российскую сторону надежными друзьями и партнерами.

По данным МИД России, в ходе разговора Лавров и Ван И обсудили «общее неприятие конфронтационной политики западного блока» в отношении России и Китая. Беседа прошла днем 7 августа. Беседа прошла после встречи ряда стран в Джидде, где они обсуждали украинский конфликт — Москву участвовать в мероприятии не пригласили.

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    Виктория Кондратьева
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