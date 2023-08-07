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13:34, 7 августа 2023Мир

Индонезия поучаствовала в переговорах по Украине в Джидде

В переговорах по Украине от Индонезии участвовал представитель посольства

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Индонезия не стала посылать делегацию на прошедшие консультации по урегулированию конфликта на Украине в Джидде, однако во встрече от страны участвовал представитель дипломатической миссии в Саудовской Аравии. Об этом пишет портал IDN Times.

По словам представителя Министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия, от Джакарты в переговорах не участвовали непосредственно руководители Индонезии. «Да, на встрече присутствовал представитель посольства Индонезии в Эр-Рияде», — отметил дипломат.

На переговорах в Джидде власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.

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    Варвара Кошечкина
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