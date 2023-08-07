Кулеба призвал США отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Глава МИД Украины Кулеба попросил у Блинкена дальнобойные ракеты ATACMS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал предоставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом в Telegram сообщил МИД республики.

По словам министра, ATACMS нужны Украине, чтобы усилить дальнобойную возможность.

12 июля президент США Джо Байден заявил, что пока изучает вопрос возможной передачи Киеву ракет ATACMS.

По мнению заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, Украина обеспечена всем необходимым для контрнаступления. При этом, по ее словам, в США пока не снимают вопрос предоставления Киеву ATACMS с повестки.