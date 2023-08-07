МИД России обратился с просьбой к БРИКС после переговоров в Джидде

МИД понадеялся, что БРИКС проинформирует Россию о деталях переговоров в Джидде

Москва надеется, что страны БРИКС проинформируют Россию о деталях переговоров в Джидде, на которых обсуждались условия урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, в консультациях, помимо западных стран, участвовали и «единомышленники» России. Инициативы и посреднические усилия этих стран, как отмечает дипломат, высоко ценятся Москвой, однако у нее есть на этот счет и соответствующие просьбы.

«Рассчитываем, что в соответствии с договорённостями они поделятся с нами своими оценками и подтверждаем нашу позицию по так называемой "формуле мира" [президента Украины Владимира] Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч», — обратилась Захарова.

Она также подчеркнула, что переговоры по Украине без участия российской стороны на практике не имеют «ни малейшей добавленной стоимости».

«В отличие от киевского режима, мы всегда были и остаёмся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения», — сказала представитель министерства.

На переговорах в Джидде власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными. Консультации посетили представители около 40 государств, включая Китай, Индию, Южную Африку и Бразилию.