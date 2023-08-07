Большинство выселенных из отеля в Турции российских детей вернулись на родину

Посольство РФ в Анкаре: выселенные из отеля в Турции дети вернулись на родину

Большинство выселенных из отеля в турецком Кемере детей из России вернулись на родину. Об этом сообщается на официальном сайте посольства РФ в Анкаре.

«5 августа основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. Сотрудник Генконсульства в аэропорту при регистрации на рейс оказывал поддержку отдельным несовершеннолетним гражданам, вынужденным следовать без сопровождения взрослых», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в сообщении говорится, что некоторым родителям пришлось покупать детям билеты за свой счет. Также источник уточняет, что выяснить позицию руководства лагеря «Колибри», где отдыхали дети, не удалось, поскольку его представители перестали выходить на связь и отвечать на звонки.

«Правовую оценку бездействию этой компании, в критический момент бросившей несовершеннолетних граждан России на произвол судьбы, дадут наши правоохранительные органы», — заявили в посольстве.

По данным дипломатов, всего в лагере отдыхало более 70 детей и вожатых. Сейчас Анталье в двух отелях размещены 20 детей и 4 сопровождающих взрослых. Отмечается, что их списки уточнены, и представитель Генконсульства провел с ними встречу. Дети обеспечены всем необходимым и находятся в контакте с родителями.

Ранее сообщалось, что родители детей, которых выселили из отеля Rios Latte Beach в Турции после выселения из Omorfi Garden Resort, начали вывозить их в Россию за собственные деньги. Дети приехали на отдых в Кемер 26 июля. При заселении в гостиницу возникли проблемы с оплатой от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители покупали путевки. Несмотря на это детей разместили. Но, как рассказала мать одного ребенка, спустя несколько дней, 1 августа, персонал ночью разбудил отдыхающих и выставил их на улицу.

