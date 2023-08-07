Стало известно о поведении представителя КНР на переговорах по Украине

FT: представитель КНР на переговорах по Украине вел себя конструктивно

Представитель Китая на переговорах по Украине в Джидде вел себя конструктивно. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По словам анонимного чиновника, китайский представитель пообещал принять участие в следующей встрече. Другой чиновник заявил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй «активно участвовал и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне».

Ранее директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард оценил важность конфликта на Украине для Китая. По его мнению, конфликт на Украине для Китая менее важен, чем для Запада.

На переговорах в Джидде власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.