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14:41, 7 августа 2023Спорт

Дочь Тутберидзе рассказала о возврате затраченных на нее в России средств

Дэвис и Смолкин заявили, что возместили все затраченные на них в России средства

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, рассказали о компенсации после смены спортивного гражданства. Их слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас были потрачены за 2022-2023 годы», — заявил Смолкин. Дэвис отказалась называть точную сумму, однако подчеркнула, что средства были возмещены в полном объеме.

5 мая главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что исполком Федерации фигурного катания страны одобрил смену спортивного гражданства Дэвис, дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и Смолкина, сына актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 они представляют Грузию.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропустили.

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