Экономист высказался о будущем курса рубля

Экономист Беляев допустил доллар по 100 рублей в сентябре

В конце августа курс доллара может составить 97 рублей. Высока вероятность, что этот тренд сохранится и уже в сентябре россияне увидят доллар по 100 рублей. Возможно и дальнейшее падение национальной валюты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

Причины роста курса доллара

«Курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики, ее эффективности, темпов роста. К сожалению, сейчас приходится констатировать, что экономика находится на паузе. Да, у нас есть формальные ростовые показатели, которые складываются в результате более ускоренной работы военно-промышленного комплекса, кое-каких успехов в импортозамещении. Но темпы роста ВВП все равно не те, которые нам нужны», — сказал Беляев.

Наиболее существенной частью экономики он назвал предпринимательский корпус и бизнес. Беляев подчеркнул: за исключением отдельных успехов, бизнес находится в застойном, выжидательном положении. Предприниматели ждут помощи со стороны государства, изменения конъюнктуры.

Именно этот сектор, самый существенный, определяет экономику Михаил Беляев экономист

Экономист добавил: спекуляции валютой, как справедливо замечает ряд аналитиков, действительно, оказывают определенное воздействие на курс. Но возможно это только тогда, когда совпадает с тенденцией.

«Если бы рубль укреплялся к доллару вследствие экономических успехов, отрицательные факторы, такие как действия спекулянтов, только замедлили бы рост нацвалюты, а затем она бы снова перешла к укреплению», — заключил Беляев.

Динамика курса

Аналитик допустил, что устойчивый курс доллара в ближайшее время может составить 95-96 рублей. К концу месяца стоит ожидать уже 97 рублей.

«Если тренд сохранится, то в сентябре мы увидим уже доллар по 100 рублей», — подытожил Беляев.

В ходе торгов на Московской бирже доллар обновил рекорд почти за полтора года. После начала основной сессии валюта дошла до 97 рублей, свидетельствуют данные площадки. Курс евро поднимался до 106,6 рубля, что также стало максимумом с марта прошлого года.

Рубль начал новую неделю с резкого падения после того, как в предыдущую доллар и евро выросли на четыре рубля. Такая динамика наблюдается, несмотря на существенный рост нефтяных котировок.