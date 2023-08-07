В Совфеде назвали трюком слова Зеленского о нежелании переносить бои в Россию

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не хочет переносить конфликт на территорию России, не соответствуют действительности, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он оценил заявление политика в беседе с «Лентой.ру».

«Удары по российской территории начались давно и продолжаются по сей день, причем нарастающим эффектом. Используется современное западное оружие, системы поражения, бронетехника и так далее. Удары становятся все более наглыми, они бьют не только по инфраструктуре, но и по территории, которая никакого отношения к военной сфере не имеет — по гражданским объектам, по мостам, по домам жилым, по школам», — подчеркнул Карасин.

Это очередной информационный трюк, за которым ничего не стоит Григорий Карасин российский сенатор

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинской газете La Nación заявил, что не хочет переносить конфликт на в Россию. «Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью», — сказал глава государства. По его словам, главная задача для Киева — вернуть под контроль свои территории.

4 августа украинский лидер поблагодарил Службу безопасности страны (СБУ) за возвращение конфликта в Россию. «Все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны обратно», — написал политик в своем Telegram-канале.