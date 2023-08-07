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14:11, 7 августа 2023Россия

Минобороны заявило о пресечении деятельности ДРГ ВСУ в Запорожской области

Минобороны РФ отчиталось о пресечении деятельности ДРГ ВСУ в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области. Об этом в понедельник, 7 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии на запорожском направлении были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино.

В оборонном ведомстве также отчитались о нанесении поражения подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от населенных пунктов Яблоневое и Новоданиловка. «За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30», — говорится в сообщении Минобороны.

5 августа врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВС России разбили три штурмовые группы Украины под Ореховом в Запорожской области.

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    Евгения Куликова
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