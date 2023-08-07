Оценены последствия взрыва в турецком порту для цен на зерно

Эксперт Хазанов: после взрыва в турецком порту цены на зерно могут вырасти на 5%

Мировые цены на зерно после взрыва в турецком порту Дериндже, повредившего 13 из находящихся там 16 элеваторов, могут краткосрочно вырасти на пять процентов из-за испуга участников рынка, считает независимый эксперт Леонид Хазанов. Его комментарий приводит РИА Новости.

По словам специалиста, размер ущерба может достигать 20 миллионов долларов или до 90 тысяч тонн при условии максимальной загрузки элеватора. Значительным он такой ущерб не считает, а возможный рост стоимости зерна оценивает как «спекулятивный и краткосрочный».

Взрыв прогремел у крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море 7 августа. Контейнерная часть затронута не была, возможной причиной произошедшего местные власти назвали детонацию зерновой пыли. Сообщения о взрыве прозвучали на фоне того, как в Анкаре приготовились пересмотреть подходы к зерновой сделке с Россией и предложить свое посредничество.

Дериндже входит в число крупнейших портов Турции и специализируется на перевалке различных грузов. Помимо зерна через него идет транспортировка металлопродукции, угля, нефти, контейнеров.

