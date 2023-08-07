Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:12, 7 августа 2023Экономика

Оценены последствия взрыва в турецком порту для цен на зерно

Эксперт Хазанов: после взрыва в турецком порту цены на зерно могут вырасти на 5%

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Мировые цены на зерно после взрыва в турецком порту Дериндже, повредившего 13 из находящихся там 16 элеваторов, могут краткосрочно вырасти на пять процентов из-за испуга участников рынка, считает независимый эксперт Леонид Хазанов. Его комментарий приводит РИА Новости.

По словам специалиста, размер ущерба может достигать 20 миллионов долларов или до 90 тысяч тонн при условии максимальной загрузки элеватора. Значительным он такой ущерб не считает, а возможный рост стоимости зерна оценивает как «спекулятивный и краткосрочный».

Взрыв прогремел у крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море 7 августа. Контейнерная часть затронута не была, возможной причиной произошедшего местные власти назвали детонацию зерновой пыли. Сообщения о взрыве прозвучали на фоне того, как в Анкаре приготовились пересмотреть подходы к зерновой сделке с Россией и предложить свое посредничество.

Дериндже входит в число крупнейших портов Турции и специализируется на перевалке различных грузов. Помимо зерна через него идет транспортировка металлопродукции, угля, нефти, контейнеров.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о наступлении Российской армии на харьковском направлении

    Популярный российский комик рассказал о самом ужасном корпоративе

    МОК ответил на требование перепроверить допинг-тест Сотниковой с Олимпиады-2014

    Невролог предупредила об опасности затяжного стресса

    Залужный отчитался о положении на фронте перед американским генералом

    Эрдоган рассказал об исторических возможностях для Турции

    Украинских морпехов в ДНР приговорили к 29 годам

    Парикмахер раскрыл способ придать объем волосам за считанные секунды

    Тело женщины в простыне обнаружили в центре Москвы

    Определены неблагоприятные для обитаемости звезды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости