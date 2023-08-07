Эрдоган предложил посредничество по Украине. Сможет ли он урегулировать многолетний конфликт?

Эрдоган предложит Путину посредничество по конфликту на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. В ближайшее время ожидается встреча турецкого лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным, на которой Эрдоган хочет предложить свои услуги как переговорщик.

Возможные переговоры в Турции

Ожидается, что в последнюю неделю августа Путин посетит Турцию и проведет встречу с Эрдоганом. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники.

Кроме украинской тематики, президенты могут обсудить экономические вопросы, туризм и взаиморасчеты в национальных валютах. Еще одной основной темой станет зерновая сделка, из которой вышла Россия.

Российское агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники в администрации Эрдогана сообщило, что турецкий лидер хочет выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. По словам собеседника агентства, Турция неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров.

Господин президент сегодня, пожалуй, единственный мировой лидер, который пользуется искренним доверием лидеров России и Украины, может находиться в постоянном контакте с ними, делает все, чтобы в регионе воцарился мир Собеседник в администрации Эрдогана РИА Новости

Получится ли у Эрдогана?

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Эрдоган уже давно пытается стать переговорщиком по Украине. Однако в этом есть и сложности, ведь обязательства перед Россией по сделке так и не были выполнены. Ответственность за это лежит также и на Турции и это надо учитывать.

Это не первое подобное предложение Эрдогана. Уже были переговоры в Турции, которые не завершились ничем, вернее, завершились тем, что Украина не выполнила свои обязательства Алексей Чепа Первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Российский парламентарий отметил, что в Москве поддерживают любые мирные инициативы. Но они должны учитывать интересы обеих сторон.

«Тем не менее, любые переговорные инициативы, но не формальные, а действительно те, которые будут учитывать интересы России, приветствуются», — добавил он.

Удачные попытки Эрдогана

Надо отметить, что Эрдогану удавалось наладить определенную коммуникацию между Москвой и Киевом. Самый большой успех — это, конечно же, зерновая сделка.

Переговоры о возможности вывоза украинского зерна по Черному морю начались еще летом 2022 года. Тогда Эрдоган анонсировал это как решение проблемы продовольственного кризиса.

Однако по итогам обязательства перед Россией так и не были выполнены. Теперь Эрдоган пытается восстановить зерновую сделку, из которой вышла Москва.

В августе, надеюсь, встретимся с господином Путиным. Мы пытаемся защитить нашу страну от негативных последствий войны, которая длится уже полтора года Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Тогда в Кремле заявили, что пока никакой определенности относительно возможности встречи лидеров двух стран нет.

Также Эрдоган уже неоднократно был переговорщиком в вопросах обмена пленными между сторонами. В начале июля он заявил, что общается по этой теме как с Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским.