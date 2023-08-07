Эрдоган предложил посредничество по Украине. Сможет ли он урегулировать многолетний конфликт?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. В ближайшее время ожидается встреча турецкого лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным, на которой Эрдоган хочет предложить свои услуги как переговорщик.
Возможные переговоры в Турции
Ожидается, что в последнюю неделю августа Путин посетит Турцию и проведет встречу с Эрдоганом. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники.
Кроме украинской тематики, президенты могут обсудить экономические вопросы, туризм и взаиморасчеты в национальных валютах. Еще одной основной темой станет зерновая сделка, из которой вышла Россия.
Российское агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники в администрации Эрдогана сообщило, что турецкий лидер хочет выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. По словам собеседника агентства, Турция неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров.
Господин президент сегодня, пожалуй, единственный мировой лидер, который пользуется искренним доверием лидеров России и Украины, может находиться в постоянном контакте с ними, делает все, чтобы в регионе воцарился мир
Получится ли у Эрдогана?
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Эрдоган уже давно пытается стать переговорщиком по Украине. Однако в этом есть и сложности, ведь обязательства перед Россией по сделке так и не были выполнены. Ответственность за это лежит также и на Турции и это надо учитывать.
Это не первое подобное предложение Эрдогана. Уже были переговоры в Турции, которые не завершились ничем, вернее, завершились тем, что Украина не выполнила свои обязательства
Российский парламентарий отметил, что в Москве поддерживают любые мирные инициативы. Но они должны учитывать интересы обеих сторон.
«Тем не менее, любые переговорные инициативы, но не формальные, а действительно те, которые будут учитывать интересы России, приветствуются», — добавил он.
Удачные попытки Эрдогана
Надо отметить, что Эрдогану удавалось наладить определенную коммуникацию между Москвой и Киевом. Самый большой успех — это, конечно же, зерновая сделка.
Переговоры о возможности вывоза украинского зерна по Черному морю начались еще летом 2022 года. Тогда Эрдоган анонсировал это как решение проблемы продовольственного кризиса.
Однако по итогам обязательства перед Россией так и не были выполнены. Теперь Эрдоган пытается восстановить зерновую сделку, из которой вышла Москва.
В августе, надеюсь, встретимся с господином Путиным. Мы пытаемся защитить нашу страну от негативных последствий войны, которая длится уже полтора года
Тогда в Кремле заявили, что пока никакой определенности относительно возможности встречи лидеров двух стран нет.
Также Эрдоган уже неоднократно был переговорщиком в вопросах обмена пленными между сторонами. В начале июля он заявил, что общается по этой теме как с Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским.