Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:49, 7 августа 2023Забота о себе

Бывший морпех рассказал о мешающих привести себя в форму ошибках

Фитнес-тренер Остин Александр: советы в интернете мешают привести себя в форму

Фото: Gabin Vallet / Unsplash

Чтение советов в интернете о правильном образе жизни вызывает чувство подавленности и отпугивает от реальных шагов к преобразованию своего тела, считает бывший морпех и спортивный инструктор Остин Александр. Об этой частой ошибке новичков в фитнесе он рассказал изданию Insider.

Тренер объяснил, что обилие противоречивой информации о диетах и спорте в интернете путает и пугает людей. По его словам, многие, начитавшись советов в сети, ошибочно думают, что придерживаться здорового образа жизни сложно, и поэтому боятся даже пробовать.

Александр посоветовал не углубляться в изучение различных источников, а начать предпринимать простые шаги, чтобы привести себя в форму. Например, он предложил для начала попытаться есть больше овощей и проходить ежедневно восемь тысяч шагов. «Когда вы на самом деле начали внедрять здоровые привычки, не беспокойтесь, что вам нужно будет сделать через шесть месяцев или через три месяца. Думайте только о задачах сегодняшнего дня», — дал совет фитнес-инструктор. Он объяснил, что планирование грандиозных достижений мешает достигать небольших, но ежедневных целей.

Материалы по теме:
Сколько нужно ходить пешком, чтобы это принесло пользу здоровью? Действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов в день?
Сколько нужно ходить пешком, чтобы это принесло пользу здоровью?Действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов в день?
17 мая 2023
Как набрать вес и мышечную массу? Советы по питанию и тренировкам для набора веса и мышечной массы
Как набрать вес и мышечную массу?Советы по питанию и тренировкам для набора веса и мышечной массы
24 июня 2023
Что такое джампинг-фитнес? Как тренировки с прыжками на батуте помогают похудеть и улучшить настроение
Что такое джампинг-фитнес?Как тренировки с прыжками на батуте помогают похудеть и улучшить настроение
5 июля 2023

Ранее врач спортивной медицины, диетолог-нутрициолог Екатерина Стрельникова дала рекомендации по программе тренировок для женщин после 50 лет. По ее мнению, в этом возрасте важно включить в тренировки силовой компонент, чтобы поддержать уровень мышечной массы.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска продвинулись на несколько километров на одном направлении СВО

    На Украине задержали следившую за передвижениями Зеленского женщину

    В Киеве назвали единственный «фундамент» для мирных переговоров

    «Зенит» представил впервые опубликованную песню «Короля и Шута» 2010 года

    В российском городе возмутились скульптурой и отломили ей половой орган

    Мятежники Нигера рассказали о подготовке вторжения в их страну

    Часть российского города осталась без света из-за жары

    Шольцу предложат место для переговоров России и Украины

    Российский «аналог» Uniqlo займет места ушедших иностранных брендов

    Минобороны заявило о пресечении деятельности ДРГ ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости