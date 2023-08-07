Бывший морпех рассказал о мешающих привести себя в форму ошибках

Фитнес-тренер Остин Александр: советы в интернете мешают привести себя в форму

Чтение советов в интернете о правильном образе жизни вызывает чувство подавленности и отпугивает от реальных шагов к преобразованию своего тела, считает бывший морпех и спортивный инструктор Остин Александр. Об этой частой ошибке новичков в фитнесе он рассказал изданию Insider.

Тренер объяснил, что обилие противоречивой информации о диетах и спорте в интернете путает и пугает людей. По его словам, многие, начитавшись советов в сети, ошибочно думают, что придерживаться здорового образа жизни сложно, и поэтому боятся даже пробовать.

Александр посоветовал не углубляться в изучение различных источников, а начать предпринимать простые шаги, чтобы привести себя в форму. Например, он предложил для начала попытаться есть больше овощей и проходить ежедневно восемь тысяч шагов. «Когда вы на самом деле начали внедрять здоровые привычки, не беспокойтесь, что вам нужно будет сделать через шесть месяцев или через три месяца. Думайте только о задачах сегодняшнего дня», — дал совет фитнес-инструктор. Он объяснил, что планирование грандиозных достижений мешает достигать небольших, но ежедневных целей.

Ранее врач спортивной медицины, диетолог-нутрициолог Екатерина Стрельникова дала рекомендации по программе тренировок для женщин после 50 лет. По ее мнению, в этом возрасте важно включить в тренировки силовой компонент, чтобы поддержать уровень мышечной массы.