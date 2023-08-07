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17:56, 7 августа 2023Россия

Названа цена нового российского учебника по истории для старших классов

Кравцов сообщил, что новый школьный учебник по истории будет стоить 849 рублей

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Новый школьный учебник по истории для старших классов будет стоить 849 рублей. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на презентации пособия, пишет ТАСС.

По его словам, новый учебник подешевел на 20 процентов за счет того, что он государственный и все права на него принадлежат государству. Кроме того, теперь пособие имеет твердую обложку.

Кравцов также сообщил, что в течение следующего года будут готовы учебники по истории для школьников с пятого по девятый классы. Кроме того, до конца 2025 года будут разработаны государственные учебные пособия и по всем остальным предметам.

В свою очередь, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в новых учебниках по истории полностью переписали разделы с 1970-х до 2000-х годов. Помимо этого, были добавлены параграфы о событиях с 2014 по 2023 год, включая главу о специальной военной операции.

Ранее Кравцов сообщил, что в новых российских учебниках истории появятся карты с присоединенными регионами и портреты участников боевых действий на Украине. По его словам, пособия дополнят, когда закончится спецоперация.

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    Константин Лысяков
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