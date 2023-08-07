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17:50, 7 августа 2023Россия

В учебниках истории России полностью переписали разделы от 1970-х до 2000-х

Мединский: в учебниках истории полностью переписаны разделы от 1970-х до 2000-х

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В новых учебниках истории России полностью переписали разделы от 1970-х до 2000-х годов. Об этом на презентации нового учебника истории сообщил бывший министр культуры России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Трансляция мероприятия ведется на странице ТАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Мединский отметил, что помимо переписанных параграфов, были добавлены разделы с 2014 по 2023 год, включая главу о специальной военной операции.

«Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного», — заявил Мединский.

В свою очередь, редактор учебника, ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что при изложении событий современности авторы руководствовались теми трактовками, которые предлагает российское государство.

Ранее сообщалось, что в учебники встроят карты с присоединенными регионами и портреты участников боевых действий на Украине.

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    Марк Леонов
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