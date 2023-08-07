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17:15, 7 августа 2023Мир

На Западе объяснили отсутствие прорыва на переговорах по Украине в Джидде

Офицер НАТО: переговоры по Украине не могли стать прорывом без участия России

Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters

Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могли принести значимых результатов без участия в них России, заявил офицер ядерной артиллерии НАТО в отставке Пьер Анро. Его цитирует РИА Новости.

«Встреча в Джидде, состоявшаяся на выходных, не стала и не могла стать прорывом к миру, тем более что на ней отсутствовала Россия, но она показывает, что линии немного сдвигаются», — сказал он, охарактеризовав прошедшие переговоры «первым робким шагом вперед».

По словам бывшего военного, даже несмотря на более гибкую переговорную позицию в Джидде, Киев вряд ли «сдвинется с места до поражения на поле боя или начала нехватки боеприпасов».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что страны БРИКС проинформируют Россию о деталях переговоров в саудовской Джидде, на которых обсуждались условия урегулирования украинского кризиса. Она также подчеркнула, что переговоры по Украине без участия российской стороны на практике не имеют «ни малейшей добавленной стоимости».

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    Алевтина Запольская
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