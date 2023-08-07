Российский «аналог» Uniqlo займет места ушедших иностранных брендов
Магазин Just Clothes, который позиционирует себя как аналог ушедшего из страны японского бренда одежды Uniqlo, решил занять места ушедших из России иностранных марок. Об этом сообщают «Известия».
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что компания готовится к открытию в ТЦ «Европолис», расположенный в Москве. Вдобавок торговые точки начнут работу в «Мега Парнас» в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде.
«Бренд работает в том же формате, что и Uniqlo с аналогичным дизайном помещений, поэтому им достаточно легко занимать площадки, пустующие после ухода западных ритейлеров», — пояснил собеседник издания.
В июле корреспондент «Ленты.ру» сообщил, что первый магазин Just Clothes появился в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Выяснилось, что у торговой точки похожий на Uniqlo логотип и аналогичная раскладка товаров в зале. В Just Clothes есть женский и мужской отделы, но в отличие от оригинального Uniqlo, детской одежды в магазине нет, как и купальников.
10 марта 2022 года Uniqlo приостановила работу в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. При этом 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии компания объясняла свое решение трудностями в ведении бизнеса.