Российский «аналог» Uniqlo займет места ушедших иностранных брендов

«Известия»: магазин-аналог Uniqlo Just Clothes откроется в Санкт-Петербурге

Магазин Just Clothes, который позиционирует себя как аналог ушедшего из страны японского бренда одежды Uniqlo, решил занять места ушедших из России иностранных марок. Об этом сообщают «Известия».

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что компания готовится к открытию в ТЦ «Европолис», расположенный в Москве. Вдобавок торговые точки начнут работу в «Мега Парнас» в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде.

«Бренд работает в том же формате, что и Uniqlo с аналогичным дизайном помещений, поэтому им достаточно легко занимать площадки, пустующие после ухода западных ритейлеров», — пояснил собеседник издания.

В июле корреспондент «Ленты.ру» сообщил, что первый магазин Just Clothes появился в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Выяснилось, что у торговой точки похожий на Uniqlo логотип и аналогичная раскладка товаров в зале. В Just Clothes есть женский и мужской отделы, но в отличие от оригинального Uniqlo, детской одежды в магазине нет, как и купальников.

10 марта 2022 года Uniqlo приостановила работу в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. При этом 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии компания объясняла свое решение трудностями в ведении бизнеса.