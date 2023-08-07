Губернатор Камчатки назал фантастикой создание железной дороги на полуострове

Солодов: железную дорогу до Петропавловска-Камчатского никогда не построят

Ленско-Камчатская железнодорожная магистраль, которая соединила бы Камчатку с Восточной Сибирью и югом Дальнего Востока — «фантастическая история». Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РБК.

«Никогда не будет построена железная дорога до Петропавловска-Камчатского, так как нет ни грузовой, ни пассажирской базы. Если ко мне кто-то приходит и говорит: давайте построим железную дорогу на Камчатку, сразу заканчиваю разговор с инициатором», — сказал глава региона.

По его мнению, более реализуемыми могут быть проекты, подразумевающие строительство магистрали с тоннелем между Сахалином и Японией или железной дороги до Аляски. Солодов уверен, что более реальным планом также может стать строительство на Камчатке приливных электростанций.

О постройке железной дороги на Камчатку задумывались еще в 19 веке. Тогда это планировалось сделать в рамках освоения Крайнего Севера. В конце 20 века проектировщик Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Эдгар Норман предложил создать железнодорожное полотно от Усть-Кута до Петропавловска-Камчатского. Последний раз с такой инициативой выступали в 2009 году.

Ранее глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на встрече с президентом России Владимиром Путиным анонсировал появление еще одного арктического порта с железной дорогой. Речь идет о порте Сабетта, к которому сейчас подводятся пути.