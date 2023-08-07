Движение машин через атакованный ВСУ мост восстановили

Сальдо: движение легковых машин через атакованный ВСУ мост восстановлено

Движение машин по мосту через пролив Тонкий восстановили. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, проезд по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой, который атаковали ВСУ, разрешен только легковым автомобилям в реверсном режиме.

Днем ранее украинские войска выпустили 12 англо-французских ракет Storm Shadow по путепроводу через пролив Тонкий, девять из которых сбила система ПВО. При атаке пострадал мирный житель и были повреждены газопровод в Геническе и местная школа. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.

Также ВСУ нанесли ракетами Storm Shadow удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, по мосту зафиксировали три-четыре прилета.

Из-за повреждения моста через Чонгар пришлось изменить логистику автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. Сейчас движение части автобусов приостановлено до восстановления моста, добавил Сальдо. Грузовики и фургоны могут проехать через поселок Чаплынка, а легковые автомобили и рейсовые автобусы могут воспользоваться дорогой через Каланчак в направлении к пункту пропуска «Армянск».

