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14:10, 8 августа 2023Моя страна

Во Владикавказе открылся «Музыкальный проспект»

Во Владикавказе стартовал проект «Музыкальный проспект»

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В столице Северной Осетии Владикавказе стартовал проект «Музыкальный проспект», в рамках которого в центре города каждый вечер будут проходить бесплатные концерты. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на администрацию местного самоуправления Владикавказа.

«Каждый вечер до конца лета на проспекте Мира (у главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Коста Хетагурова) будут выступать талантливые музыканты и исполнители Осетии», — рассказали в администрации.

Сезон музыкальных вечеров открылся в минувшие выходные выступлением саксофониста Андрея Клинчаева и певицы Сары Харебовой. Также перед зрителями выступили гитарист Владимир Струщенко и певица Элина Айларова.

Концерты будут проходить до конца августа. Мероприятия будут начинаться в 20:00 по местному времени.

В июле сообщалось, что на набережной реки Терек в центре Владикавказа появится смотровая площадка. Специалисты уже начали работы по строительству подпорной бетонной стены и реконструкции технического моста.

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    Варвара Кошечкина
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