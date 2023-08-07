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09:10, 7 августа 2023Мир

В Нигере жители с флагами России вышли на улицы поддержать мятежников

В Нигере тысячи людей с флагами России собрались на митинг в поддержку хунты

Фото: Balima Boureima / Reuters

В Нигере тысячи людей с флагами африканской страны и России собрались на митинг в поддержку хунты, совершившей государственный переворот. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что на заполненном стадионе Сейни Кунче, вместимость которого 30 тысяч зрителей, названном в честь первого лидера государственного переворота в Нигере в 1974 году, лидеры Национального совета спасения родины (НССР), включая генерала Мохамеда Тумбу, приветствовали собравшихся и не проявили никаких признаков готовности уступить власть.

Ранее мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством вторжения в страну. О каком именно государстве идет речь, не уточняется. Также было объявлено о закрытии воздушного пространства в стране.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

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    Семен Александров
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