В Нигере жители с флагами России вышли на улицы поддержать мятежников

В Нигере тысячи людей с флагами России собрались на митинг в поддержку хунты

В Нигере тысячи людей с флагами африканской страны и России собрались на митинг в поддержку хунты, совершившей государственный переворот. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что на заполненном стадионе Сейни Кунче, вместимость которого 30 тысяч зрителей, названном в честь первого лидера государственного переворота в Нигере в 1974 году, лидеры Национального совета спасения родины (НССР), включая генерала Мохамеда Тумбу, приветствовали собравшихся и не проявили никаких признаков готовности уступить власть.

Ранее мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством вторжения в страну. О каком именно государстве идет речь, не уточняется. Также было объявлено о закрытии воздушного пространства в стране.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.