В ДНР заявили об ответе России на поставки Киеву ракет SCALP

Пушилин: российские силы принимают ответные меры на поставки Киеву ракет SCALP

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, говоря о поставке Украине от Франции ракет большой дальности SCALP, заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) принимают ответные меры. Его слова приводит РИА Новости.

«Данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры», — сказал он.

Пушилин добавил, что для ДНР ситуация особо не поменяется, так как почти вся территория региона находится в зоне поражения, учитывая имеющееся у Киева вооружение. Кроме того, по его словам, для Запада характерно заявлять о планах предоставить Украине какие-то виды вооружения, при этом с большей вероятностью оно уже поставлено.

6 августа украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором заметили ракеты SCALP. На одном из кадров видно, как глава государства оставляет автограф на снаряде. 11 июля французский военный источник в разговоре с Reuters сообщил, что первые ракеты SCALP уже находятся на Украине.