Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:09, 7 августа 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об ответе России на поставки Киеву ракет SCALP

Пушилин: российские силы принимают ответные меры на поставки Киеву ракет SCALP

Фото: Lewis Joly / AP

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, говоря о поставке Украине от Франции ракет большой дальности SCALP, заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) принимают ответные меры. Его слова приводит РИА Новости.

«Данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры», — сказал он.

Пушилин добавил, что для ДНР ситуация особо не поменяется, так как почти вся территория региона находится в зоне поражения, учитывая имеющееся у Киева вооружение. Кроме того, по его словам, для Запада характерно заявлять о планах предоставить Украине какие-то виды вооружения, при этом с большей вероятностью оно уже поставлено.

6 августа украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором заметили ракеты SCALP. На одном из кадров видно, как глава государства оставляет автограф на снаряде. 11 июля французский военный источник в разговоре с Reuters сообщил, что первые ракеты SCALP уже находятся на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Депутат Госдумы рассказал о встрече на СВО колонны бывших зеков «от хозяина»

    В ДНР заявили об ответе России на поставки Киеву ракет SCALP

    Врач рассказал о влиянии зубов на здоровье сердца

    В регионе России осенью примут закон о штрафах за отказ от Знамени Победы

    Жительница Подмосковья отпугнула насильника оригинальным способом

    Названо условие получения Мбаппе предложения от «Реала»

    Российского подростка осудили на три года за попытку сбыть наркотики

    В ДНР заявили о росте числа раненых среди мирного населения

    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ на южнодонецкое направление

    Зарегистрировано высокоэнергетическое излучение Солнца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости