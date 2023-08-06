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19:16, 6 августа 2023Бывший СССР

Украина получила от Франции ракеты большой дальности SCALP

Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP от Франции

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина получила от Франции ракеты класса «воздух — поверхность» большой дальности SCALP. Боеприпас появился на одном из видео, опубликованном в Telegram-канале президента страны Владимира Зеленского.

В День Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Зеленский наградил военнослужащих, заслушал доклад о работе и возможностях комплексов ПВО Patriot и IRIS-T, а также осмотрел самолеты Су-25, Су-24М, Су-27 и МиГ-29. На одном из кадров видно, как глава государства оставляет автограф на ракете SCALP.

11 июля французский военный источник в разговоре с Reuters сообщил, что первые ракеты SCALP уже находятся на Украине.

Бывший депутат Европарламента и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за решение предоставить ракеты Украине. Его возмутил тот факт, что страна уже потратила «целое состояние» на украинский конфликт.

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    Алевтина Запольская
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