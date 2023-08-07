В Пентагоне отреагировали на совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая

Пентагон: США не считают угрозой совместное патрулирование ВМФ России и ВМС КНР

Совместное патрулирование Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая не представляет угрозы для американской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, пишет ТАСС.

Как уточнил представитель Министерства обороны США, Вашингтон наблюдал за совместными действиями российских и китайских военных. «Они находились в международных водах. Ни на каком этапе они, согласно оценкам, не представляли угрозы», — отреагировал пресс-секретарь. Представитель Пентагона уточнил, что КНР и РФ, как и любые другие страны, могут свободно проводить учения в международном воздушном пространстве и международных водах.

Ранее корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане. Кроме того, совместные российско-китайские военные учения «Север. Взаимодействие-2023» прошли в Японском море с 20 по 23 июля.