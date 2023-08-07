Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:36, 7 августа 2023Мир

В Пентагоне отреагировали на совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая

Пентагон: США не считают угрозой совместное патрулирование ВМФ России и ВМС КНР

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Совместное патрулирование Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая не представляет угрозы для американской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, пишет ТАСС.

Как уточнил представитель Министерства обороны США, Вашингтон наблюдал за совместными действиями российских и китайских военных. «Они находились в международных водах. Ни на каком этапе они, согласно оценкам, не представляли угрозы», — отреагировал пресс-секретарь. Представитель Пентагона уточнил, что КНР и РФ, как и любые другие страны, могут свободно проводить учения в международном воздушном пространстве и международных водах.

Ранее корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане. Кроме того, совместные российско-китайские военные учения «Север. Взаимодействие-2023» прошли в Японском море с 20 по 23 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные остановили прорыв ВСУ на бронетехнике НАТО

    В Киеве произошел мощный взрыв

    Пентагон не уточнил сроки решения о поставке Киеву снарядов с обедненным ураном

    В Пентагоне отреагировали на совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая

    Дочь Тутберидзе высказалась о блате в фигурном катании

    Джо Байден пошутил про свой возраст

    ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за российской артиллерии

    Стало известно о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту

    Кадыров заявил о смене российской армией тактики ведения боя

    Международная федерация тяжелой атлетики отказала всем россиянам в допуске к ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости