Три человека погибли в аварии с трактором в российском регионе

В Татарстане при столкновении легкового авто и трактора погибли три человека

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и трактора на трассе в Татарстане. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что авария произошла на автодороге Арск—Большая Атня. Тогда водитель Lada не выбрал безопасную дистанцию движения и столкнулся с трактором.

По информации МВД, среди трех погибших в аварии есть пятилетний ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются. Более подробных данных о случившемся пока нет.

Ранее четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае на участке автотрассы Тамань-Веселовка. Еще три человека пострадали.