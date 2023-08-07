Три человека погибли в аварии с трактором в российском регионе
В Татарстане при столкновении легкового авто и трактора погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и трактора на трассе в Татарстане. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.
В министерстве уточнили, что авария произошла на автодороге Арск—Большая Атня. Тогда водитель Lada не выбрал безопасную дистанцию движения и столкнулся с трактором.
По информации МВД, среди трех погибших в аварии есть пятилетний ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются. Более подробных данных о случившемся пока нет.
Ранее четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае на участке автотрассы Тамань-Веселовка. Еще три человека пострадали.