В России назвали необходимые для мира предложения по Украине

Депутат Чепа назвал гарантии безопасности главным условием мира на Украине

Предложения для России по мирному урегулированию украинского конфликта должны содержать, в первую очередь, гарантии безопасности для страны. При этом, возможны некоторые компромиссные решения при условии, что гарантами выступят независимые государства. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы должны получить гарантии безопасности, это самое главное. Речь, в первую очередь, о вопросах продвижения НАТО на восток, но именно этого мы, скорее всего, не получим от Украины, — заметил политик. — Также это вопросы, связанные с милитаризацией вблизи наших границ».

Также, по словам политика, необходимо гарантировать безопасность граждан России, проживающих на территории Украины и обсудить ряд других значимых тем. Депутат также заметил, что не исключает ряд компромиссов в переговорах о мире.

«Политика — это и есть принятие компромиссов, с одной стороны. С другой, мы должны хорошо помнить о том, как последние годы нас постоянно обманывают. Так что предоставляемые нам гарантии должны быть вескими и обоснованными, с большим количеством стран-гарантов. Очевидно, что ни США, ни страны Европы, которые неоднократно нас подводили, такими гарантами стать не могут», — уточнил Чепа.

Ранее в МИД России заявили, что страна готова ответить на «действительно серьезные предложения» по урегулированию конфликта на Украине. Там также добавили, что всегда были готовы к дипломатическому урегулированию кризиса.

