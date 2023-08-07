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13:44, 7 августа 2023Мир

МИД России заявил о готовности ответить на серьезные предложения по Украине

Захарова: Россия готова ответить на серьезные предложения по Украине

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Публикация доступна на сайте министерства.

«В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения», — подчеркнула дипломат, комментируя переговоры в Джидде без участия Москвы.

Ранее Захарова выразила надежду, что страны БРИКС проинформируют Россию о деталях переговоров в саудовской Джидде, на которых обсуждались условия урегулирования украинского кризиса. Она также подчеркнула, что переговоры по Украине без участия российской стороны на практике не имеют «ни малейшей добавленной стоимости».

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    Виктория Кондратьева
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