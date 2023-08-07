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18:58, 7 августа 2023Экономика

В России резко подешевела одна популярная закуска

Оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь снизились на 10-21 процент

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

В России резко подешевела тихоокеанская и атлантическая сельдь. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства сообщают «Известия».

В первом полугодии 2023 года оптовые цены на эту популярную рыбу упали на 21 и 10 процентов в годовом выражении соответственно. По данным ведомства, сейчас тихоокеанская неразделанная сельдь стоит 62 рубля за 1 килограмм, атлантическая — 93 рубля. При этом стоимость филе минтая сохранилась на уровне прошлого года — 205 рублей за 1 килограмм.

В Росрыболовстве заверили, что рыбная продукция продолжает поступать на внутренний рынок бесперебойно.

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Ранее Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила, что в России подешевела красная рыба. Отпускные цены на горбушу начали снижаться на фоне хорошего вылова, В настоящее время они находятся на уровне ниже 230 рублей за один килограмм.

В июле в Аналитическом центре Рыбного союза России заявили, что отечественная рыбная продукция способна заместить на внутреннем рынке товары из «недружественных стран». «Российские производители уже ранее заместили основные объемы такой продукции, и оставшуюся часть рынок освоит без заметных колебаний», — сказали специалисты. Поэтому ни роста цен, ни дефицита продукции не ожидается, заявили в организации.

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