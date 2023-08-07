В Петербурге школьник вместе с отцом приехал в автосервис и загорелся

В Петербурге школьник попал в реанимацию с ожогами после визита в автосервис

В Санкт-Петербурге восьмилетний школьник вместе с отцом приехал в автосервис и загорелся. О происшествии сообщил портал Piter.tv.

По данным издания, во время работы мужчина отвлекся. Он обратил внимание на мальчика только тогда, когда одежда на ребенке вспыхнула. До этого, как утверждает отец, сын баловался с горящей палкой.

Из автосервиса школьник попал в реанимацию. Медики диагностировали у мальчика ожог 60 процентов тела. Травмы заметны на лице, шее, груди, животе, кисти и других органах. Состояние юного петербуржца оценивают, как крайне тяжелое.

В июле сообщалось, что в Подмосковье подросток забросил удочку в озеро во время рыбалки и попал в больницу.

Отмечалось, что забрасывая удочку в озеро, юноша зацепил леской за провода и получил термический ожог кистей рук. Врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.

До этого в Саратовской области двое школьников в заброшенном здании устроили игры с горючим и получили тяжелые ожоги.