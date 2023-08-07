Названы самые часто посещающие Россию жители Европы

ФСБ: среди жителей ЕС чаще всего посещали Россию в 2023 году финны

Среди жителей Евросоюза чаще всего в первом полугодии 2023 года Россию посещали финны. Список наиболее интересующихся поездками в России европейцев приводит издание РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Так, за шесть месяцев 2023 года в Россию из Финляндии въехали 47,3 тысячи раз. В источнике говорится, что на втором месте в рейтинге стран ЕС, жители которых наиболее часто посещают Россию со всеми целями, оказалась Эстония (47,1 тысячи раз), а на третьем — Германия (36,3 тысячи раз).

Если брать поездки только с туристическими целями, то лидерами по посещению России названы жители Германии. На втором месте оказались граждане Польши, а на третьем — Латвии.

Ранее сообщалось, что большинство российских авиапутешественников (88 процентов) предпочли отдыхать летом в России вместо Европы. Как уточнили эксперты, летом 2023 года только девять процентов оформленных авиабилетов приходится на ближнее зарубежье и три процента — на дальнее зарубежье и Европу.