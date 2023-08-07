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21:56, 7 августа 2023Мир

Госдеп пообещал продолжить переговоры с Украиной о гарантиях безопасности

Госдеп заявил, что США продолжат переговоры с Украиной о гарантиях безопасности

Фото:Globallookpress.com

США продолжат переговоры с Украиной о гарантиях безопасности, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, состоявшиеся на прошлой неделе контакты представителей Вашингтона и Киева по поводу гарантий безопасности были первым раундом процесса. Дипломат пообещал, что переговоры продолжатся. «Они проходят отдельно от контактов по поводу текущего конфликта, которые имеют место каждый день», — подчеркнул он.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начинает работу над двусторонними соглашениями. По словам украинского лидера, до конца года пакет «гарантий безопасности» для республики на период до присоединения к НАТО должен стать «вполне конкретным».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что работа над двусторонним соглашением по гарантиям безопасности между США и Украиной началась из-за необходимости возобновить переговоры Москвы и Киева по окончанию специальной военной операции (СВО).

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    Марина Совина
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